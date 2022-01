Was sich mit der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ändert

Nicht so rosig. Omikron lässt auch im Südwesten die Zahl der Ansteckungen in die Höhe schießen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz kletterte zuletzt auf 5,0. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in Krankenhäuser gebracht werden. Bei einem Wert von 6,0 müsste Baden-Württemberg wieder die Alarmstufe II ausrufen. Vielleicht ist es also schon in gut einer Woche wieder so weit, dass wieder verschärft werden muss.