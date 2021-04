Waschbärenfamilie richtet sich in Kamin häuslich ein

Eine Waschbärenmutter hat sich mit ihren Jungen einen Kamin in Aalen als neues Zuhause ausgesucht. Die Familie soll nun so lange dort bleiben dürfen, bis sie freiwillig auszieht.

Ein Schornsteinfeger hat im Kamin eines Gebäudes in Aalen (Ostalbkreis) einen Waschbären entdeckt. Doch das Tier war nicht allein, entdeckten Feuerwehr und Polizei.

Die Waschbärenmutter hatte den Kamin als „Kinderzimmer“ für ihre Jungen ausgesucht, teilte Polizei am Freitag mit. Waschbärenmütter nehmen ihre Nachkommen nicht mehr an, wenn sie von Menschen berührt wurden. Deshalb soll die Tierfamilie jetzt so lange im Kamin bleiben, bis sie freiwillig auszieht.