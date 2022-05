Ludwigsburg

Weggeworfenes Wattestäbchen Ursache für Feuer in Ditzingen: Anwohner von Balkon gerettet

Ein weggeworfenes Wattestäbchen hat am Montagabend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ditzingen im Kreis Ludwigsburg verursacht. Bei dem Feuer kam es laut Polizei zu einem Schaden von rund 350.000 Euro.