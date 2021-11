Vorzeitig entlassen

Weihnachten unterm Baum: Weihnachtsamnestie für Häftlinge

184 Häftlinge in Baden-Württemberg sind in diesem Jahr im Rahmen der „Weihnachtsamnestie“ etwas früher entlassen worden. So sollen sie vor den Feiertagen für eine sichere Wohnsituation sorgen können.