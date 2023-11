Weihnachtskonzert mit Steinmeier kommt aus dem Schwarzwald

Das traditionelle Fernseh-Weihnachtskonzert „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ wird in diesem Jahr im Schwarzwald aufgezeichnet.

Das traditionelle „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ mit dem Bundespräsidenten an Heiligabend kommt dieses Jahr aus dem Schwarzwald.

Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden zur Aufzeichnung in der Pfarrkirche in St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) erwartet, teilte das ZDF am Donnerstag mit. Moderiert werde die Sendung von Johannes B. Kerner.

Konzert seit 1995 fester Bestandteil des TV-Programms an Heiligabend

„Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ ist seit Jahren fester Bestandteil des musikalischen Heiligabends im ZDF. 1995 wurde die Sendung auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane ins Leben gerufen.

Seit der Premiere im bayerischen Dießen besuchen die amtierenden Bundespräsidenten jedes Jahr ein anderes Bundesland.

Im vergangenen Jahr waren Steinmeier und Büdenbender in der St. Nikolaikirche in Flensburg im äußersten Norden des Landes zu Gast gewesen.