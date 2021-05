Mit Flaschenpost

Alkoholischer Gruß an die Nachwelt: Jahrzehntealter Weinschatz in Baden gehoben

Rund 50 Jahre lang waren Weinflaschen in einem Tunnel in Baden versteckt. Die Männer, die den Tunnel gebaut haben, wollten mit dem Schatz an ihre harte Arbeit erinnern. Jetzt wurden sie kontaktiert.