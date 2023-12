Weiterhin Zugverspätungen nach Kabeldiebstahl bei Mannheim

Da die Züge auf der Strecke derzeit noch etwas langsamer fahren, könne es zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten kommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Sonntag.

Bislang unbekannte Täter hatten am Donnerstag mehrere Kilometer Kupferkabel in einem Kabelschacht zerschnitten, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Der Schacht sei wegen Bauarbeiten geöffnet gewesen. Zudem stahlen die Täter mehrere hundert Meter Kabel, die für die Leit- und Sicherungstechnik der DB wichtig waren.

Störung noch bis kurz vor Silvester

Die Störung soll voraussichtlich bis zum Abend des 30. Dezember wieder behoben sein, hieß es auf der DB-Webseite.