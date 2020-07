Wellness im Schwarzwald

Rätselfüchse können beim BNN-Sommerrätsel jede Woche attraktive Preise gewinnen. Der Hauptpreis der ersten Rätselwoche ist ein Aufenthalt für Zwei im Wellness-Hotel „Auerhahn” am Schluchsee.

Urlaub im eigenen Land steht dieses Jahr besonders hoch im Kurs – und der Gewinner oder die Gewinnerin des ersten Wochenhauptpreises kann sich auf erholsame Tage im Schwarzwald freuen: Das Wellness-Hotel „Auerhahn” lädt den Glückspilz und eine Begleitperson zu sich ein. Zwei Übernachtungen und Halbpension sind im Sommerrätsel-Gewinn inbegriffen. Das Vier-Sterne-Hotel liegt in idyllischer Landschaft, direkt am Schluchsee.

Einfach die Seele baumeln lassen und in der Badewelt des „Auerhahns” entspannen? Oder sportlich-aktiv sein und die Natur auf Wanderwegen oder mit dem Fahrrad erkunden? Das Gewinnerpaar kann beides haben. Es kann die hoteleigene Badewelt nutzen und am Aktivprogramm teilnehmen. Nordic Walking und Gymnastik zum Beispiel stehen regelmäßig im Kursangebot. Wandersleuten eröffnen sich viele Möglichkeiten. Das Hotel „Auerhahn” ist als Gastgeber mit dem Qualitätssiegel von „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Vor Ort erhalten Gäste Wanderkarten oder Wetterprognosen. Die Vielfalt an gut beschilderten Wanderwegen ist groß.

Wer die Schwarzwaldlandschaft radelnd erkunden will, kann das auch entspannt genießen: Die Gewinner können die hauseigene Fahrradflotte mit E-Bikes nutzen. Der Wellness-Bereich des Hotels ist 2.000 Quadratmeter groß und umfasst vier Saunen, Badwelt und Ruheraum.

Badische Leckereien

Genüsse anderer Art erwarten den Gewinner des zweiten Wochenpreises: Einen badischen Geschenkkorb, gefüllt mit kulinarischen Spezialitäten, verlosen wir unter den richtigen Einsendungen. Enthalten sind Spirituosen, hausgemachte Teigwaren, Vinaigrette, Senf- und Meerrettich-Spezialitäten sowie ein hochwertiges Vesperbrett aus Holz.

Bücher und Zeitreise-DVDs

Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt, verlosen wir außerdem attraktive Titel aus dem BNN-Shop. Drei Exemplare des Buchs „Der Karlsruher Zoo. Bilder und Geschichten aus dem Stadtgarten” können Ratefüchse diese Woche gewinnen, ebenso drei DVD-Pakete „Zurückgespult. Filmschätze unserer Heimat” – darin sind je fünf DVDs mit einzigartigen Filmaufnahmen aus der Region enthalten, von den 1930er- bis zu den 1980er-Jahren. Leser der Badischen Neuesten Nachrichten haben für dieses Projekt ihre privaten Filmarchive geöffnet. Aufnahmen aus Städten, die in Trümmern lagen, sind ebenso zu sehen wie bewegte Bilder aus der Wirtschaftswunderzeit und den wilden 60ern. ira