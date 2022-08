Weniger Aufträge: Industrie im Land tritt auf der Stelle

Die Zahlen zeigen: Es sind schwierige Zeiten für die industriellen Betriebe in Baden-Württemberg. Und zumindest ein Teil der Probleme wird wohl bleiben.

Die Industrie in Baden-Württemberg ist im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht vorangekommen. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart anhand vorläufiger Zahlen mitteilte, sank die Zahl der Aufträge preis- und arbeitstäglich bereinigt sogar um 0,7 Prozent. Die Produktion ging um 0,4 Prozent zurück, der Umsatz um 0,1 Prozent.

Im Juni lagen die Aufträge mit einem Minus von 9,2 Prozent deutlich unter der Menge, die die Industrie im Vorjahresmonat verzeichnet hatte. Das außergewöhnlich hohe Auftragsvolumen in 2021 lasse die Entwicklung hier jedoch drastischer erscheinen als sie eigentlich sei, teilten die Statistiker mit. Das Auftragsvolumen sei immer noch hoch. Die Produktion stieg leicht um 0,2 Prozent, der Umsatz nahm um 2,5 Prozent zu.

Aufgrund aktueller Schwierigkeiten bei Energieimporten oder bestehenden Lieferproblemen blieben die Aussichten für die nächsten Monate weiterhin unsicher, so die Einschätzung der Statistiker.

Im Juni arbeiteten rund 1,157 Millionen Personen in den Industriebetrieben. Das waren 12.900 Beschäftigte mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das entspreche einem Plus von 1,1 Prozent.