Corona beeinflusst Bergwacht Einsätze

Weniger Einsätze der Bergwacht Schwarzwald im ersten Halbjahr

Zwischen Januar und Juni rückte die Bergwacht Schwarzwald etwas weniger aus, als in den vergangenen Jahren. Dies liegt unter anderem an der verkürzten Skisaison, so ein Sprecher der Bergwacht. Einen Anstieg im Sommer durch mehr Ausflügler wird dagegen nicht mehr erwartet.