Aktionstag am 25. November

Wenn der Partner zum Mörder wird - Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Statistisch gesehen tötet in Deutschland jeden dritten Tag ein Mann seine Frau oder Ex-Partnerin. Das wollen sich Frauen nicht mehr bieten lassen. Am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, setzen sie Zeichen des Protests.