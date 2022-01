Das ist schwer zu sagen. Erstens ist unklar, ob der Trend anhält. Denn in Deutschland breitet sich die Omikron-Variante rasant aus. In den ersten Januartagen gingen 44,3 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona-Nachweise auf Omikron zurück. Ende Dezember waren es noch 15,8 Prozent gewesen. Zwar führt die erstmals in Südafrika entdeckte Mutante tendenziell zu milderen Verläufen, weswegen Infizierte seltener in eine Klinik müssen. Doch eine extrem hohe Zahl von Omikron-Neuinfektionen würde wohl auch zu einer höheren Hospitalisierungsinzidenz führen. Die Infektionslage im Land könnte sich also schnell ändern. Dann wäre eine Änderung der Corona-Stufe vielleicht nicht möglich.