Wetterdienst warnt vor Gewittern zum Wochenstart in Baden-Württemberg

Am Montag ist im Süden mit Gewittern und Starkregen zu rechnen. Einzelne Gebiete müssen sich zudem auf orkanartige Böen einstellen, bis in der Nacht langsam Ruhe einkehrt.

Bis in den Vormittag soll es in Baden-Württemberg Starkregen geben. Ab Mittag bis zum Abend seien starke Gewitter vor allem im Südwesten möglich, so der Deutsche Wetterdienst am Montag.

Grund dafür ist ein Schwall Warmluft, der im Lauf des Tages im Vorfeld einer Kaltfrontpassage nach Baden-Württemberg gelangt. Wo die beiden Fronten aufeinander treffen, können sich heftige, teils unwetterartige Gewitter entwickeln. Der Wetterdienst warnt vor Hagelkörnern mit bis zu 4 Zentimetern Durchmesser und orkanartigen Böen, die Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern erreichen können.

Unwetter ziehen in der Nacht nach Bayern weiter

Der Wind sei im Bergland und im Süden des Schwarzwaldes besonders stark. Stellenweise könnte außerdem innerhalb kurzer Zeit Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter niedergehen.

In der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter Richtung Bayern weiter. Danach bleibt es stark bewölkt, zudem kann es noch zu leichten Schauern kommen.