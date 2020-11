Bald könnte ein zugelassener Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen. Doch wer bekommt ihn zuerst und wie sollen die Massenimpfungen konkret organisiert werden? Die BNN berichten vom Stand der Vorbereitungen in der Region.

Im Wettrennen um eine Corona-Impfung ist jetzt nicht Wann, sondern Wie die große Frage. Es wird erwartet, dass mindestens ein Vakzin binnen acht Wochen in Deutschland zugelassen wird. Doch was dann?

Auf welchem Weg wird das sehnsüchtig erwartete Pharmaprodukt die Massen erreichen, welche Logistik wird erforderlich sein und wer soll in welcher Reihenfolge vom Impfschutz profitieren? Das sind die zentralen Fragen der Nationalen Covid-19-Impfstrategie, an der mit Hochdruck Bund und Länder arbeiten. Das wichtigste Gesundheitsvorhaben des kommenden Jahres beschäftigt schon jetzt auch die Behörden in der Region.