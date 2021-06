Wie Forscher aus Baden-Württemberg Corona-Mutanten im Blick behalten

Kaum ein Tag, an dem in Deutschland nicht vor der durchsetzungsstarken Delta-Variante des Coronavirus gewarnt wird. Es sei nicht die Frage, ob Delta hierzulande das Infektionsgeschehen dominieren werde, sondern wann, sagte am Freitag der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Robert Wieler.

Der Epidemiologe Karl Lauterbach geht davon aus, dass die aus Indien stammende, hochansteckende Mutante im Herbst die bislang vorherrschende Alpha-Variante verdrängen wird. Dies könnte für Nichtgeimpfte gefährlich werden, meint der SPD-Gesundheitsexperte.

Die Bundesregierung ist besorgt. In Berlin beobachtet man aufmerksam die Pandemie-Lage bei den europäischen Nachbarn, die angesichts der raschen Delta-Verbreitung auf die Notbremse treten. Geplante Lockerungen in England und Wales wurden verschoben. Nachdem es in Lissabon binnen 24 Stunden 928 neue Corona-Fälle gab, riegelten die Behörden an diesem Freitag die Stadt für zweieinhalb Tage ab.