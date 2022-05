Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass man über keine Erfahrungen in dem Bereich verfüge und bislang nur sehr am Rande damit in Berührung gekommen sei. „Daher wird auch in der Prävention dieses Thema bisher nicht aufgegriffen“, erklärt eine Sprecherin. Auch Offenburg muss passen: „Der Einsatz von kDNA findet bei uns im Polizeipräsidium derzeit noch nicht statt“, so ein Sprecher.

Baden-Württemberg folgt einer anderen Strategie: Fast die Hälfte aller Wohnungseinbrüche scheitert nach Angaben des Innenministeriums mittlerweile, weil die Besitzer geeignete Sicherheitstechnik einsetzen. Was unter anderem auch auf jahrelange polizeiliche Aufklärungsarbeit zurückzuführen sei. Einbrecher sollen also gar nicht erst in die Wohnung gelangen.