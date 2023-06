Wildberg: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Montag in Wildberg die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet. Alle Beteiligten mussten medizinisch versorgt werden.

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß ist es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 463 gekommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete zuvor die Autofahrerin die Vorfahrt eines Motorradfahrers.

Nach bisherigen Angaben befuhr die 36-Jährige gegen 16:40 Uhr mit ihrem Auto die K4352 von Rotfelden kommend. Dort wollte sie in die Einmündung der B463 einfahren. Dabei übersah sie einen 28-jährigen Motorradfahrer, welcher aus Wildberg in Richtung Nagold kommend unterwegs war und sich auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße befand.

Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 28-Jährige zu Boden fiel und sich schwere Verletzungen zuzog. Auch die 26-Jährige und ihr Beifahrer verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme sowie den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die Bundesstraße bis etwa 19 Uhr komplett gesperrt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden am Auto dürfte sich laut Polizei ebenfalls in diesem Bereich bewegen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.