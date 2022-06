Wilhelma freut sich über Nachwuchs bei Alpakas

In der Südamerika-Anlage der Stuttgarter Wilhelma sind derzeit drei junge Alpakas zu sehen, die im Mai geboren wurden. Jungtier Lore hat keine Mutter mehr und wird von den Pflegern mit der Flasche versorgt.

Nach einem Jahr ohne Nachwuchs sind in der Wilhelma Stuttgart wieder Alpakas zur Welt gekommen. Die jungen Tiere sind auf der Südamerika-Anlage zu sehen, teilte der Zoo am Freitag mit. Es handele sich um drei Fohlen, die an verschiedenen Tagen im Mai geboren worden seien. Sie bekamen die Namen Lore, Nora und Sergio.

Lore bekommt nach Tod der Mutter die Flasche

Bei Lore gab es allerdings Komplikationen bei der Geburt. Das Muttertier verstarb den Angaben zufolge zwei Tage später an Verletzungen, die sie bei der Geburt erlitten hatte. Seitdem bekommt das braune Fohlen mit der weißen Stirn und der weißen Nase mehrmals täglich die Flasche von den Pflegern. Nora werde jedoch von der Herde gut aufgenommen, hieß es.

Die Tragzeit von Alpakas beträgt rund elf Monate. Sie werden in Südamerika seit Jahrtausenden vor allem als Wolllieferanten gehalten, dienen aber teilweise auch als Lastentiere.