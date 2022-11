Winter hält Einzug in Baden-Württemberg: Neuschnee in Höhenlagen

Zum Wochenstart hat es in den Höhenlagen im Südwesten Neuschnee gegeben.

In Furtwangen im Schwarzwald, auf dem Kniebis (Kreis Freudenstadt), aber auch bei Donnstetten auf der Schwäbischen Alb lag am Montagmorgen eine dünne weiße Schicht. Glätteunfälle blieben dabei wohl aber weitgehend aus. Die Polizeipräsidien im Südwesten berichteten von einer ruhigen Lage am Morgen.

In niedrigeren Lagen Regen

Der leichte Schneefall sollte am Montag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis auf eine Höhe von etwa 800 Metern anhalten und für eine ein bis fünf Zentimeter dicke Schneeschicht sorgen.

Für die niedrigeren Lagen wird laut DWD Regen erwartet. Dabei bleibt es windig mit starken Böen mit bis zu 55 Kilometern je Stunde. Im Bergland sind auch stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern je Stunde möglich.

In den Höhenlagen hält das winterliche Wetter an. Über 1000 Metern dürfte es laut den Wetterexperten in der kommenden Nacht Frost geben und erneut ein bis drei Zentimeter Neuschnee.