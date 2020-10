Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut in freiwilliger Corona-Quarantäne

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut (CDU) befindet sich seit Montag freiwillig in Quarantäne. In den vergangenen Tagen waren drei Mitarbeiter des Ministeriums positiv auf das Virus getestet worden. Ein erster Test der Ministerin fiel dagegen negativ aus.

Nach Innenminister Thomas Strobl (CDU) befindet sich nun auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Corona-Quarantäne.

Ein erster Corona-Test bei der Ministerin sei jedoch negativ gewesen, teilte eine Sprecherin am Dienstagnachmittag mit. Zuerst hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.

Hoffmeister-Kraut hat sich den Angaben zufolge am Montag freiwillig in Quarantäne begeben, nachdem in den vergangenen Tagen drei Mitarbeiter im Ministerium positiv auf das Virus getestet worden waren. Hoffmeister-Kraut, die keine Symptome zeige, wolle sich vermutlich gegen Ende der Woche erneut testen lassen und bis Freitag auf alle Fälle in Quarantäne bleiben.