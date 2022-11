Mit der Fußball-WM in Katar beginnt in wenigen Tagen eines der größten Sportereignisse der Welt; naturgemäß ein Milliardengeschäft. Und ein Ereignis, das den Staat Katar und sein Regime der Ölmultis besonders in den Fokus rückt.

Allen voran die Menschenrechte stehen im Wüstenstaat im Zentrum der Kritik. Beim Bau der Stadien und der zugehörigen Infrastruktur wurden Dutzende Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, Zahlen zu Tode gekommener Arbeiter werden unter den Tisch gekehrt.

Vom Regime in Katar und von der Fifa. Das stellt die Frage, wie man als Sportfan in Deutschland darauf reagiert. WM ganz normal schauen oder boykottieren? Ein Pro und Kontra.

Pro Der Torjubel bleibt im Hals stecken. von Michael Schorpp Wenn bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar der Ball rollt, dann bin ich nicht dabei, der Fernseher bleibt aus. Und das, obwohl ich leidenschaftlicher Fußballfan bin, seit vielen Jahren eine Dauerkarte für den KSC habe und mir auch die Spiele bei Europa- oder Weltmeisterschaften sonst auf keinen Fall entgehen lasse. Doch warum dieser Boykott? Immer wieder Thema sind Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen in Katar. Es gibt schockierende Berichte über mehrere tausend tote Gastarbeiter, die beim Bau der Stadien unter katastrophalen Arbeitsbedingungen ihr Leben gelassen haben, sogar von moderner Sklaverei ist die Rede. Der Torjubel müsste also eigentlich jedem Fan im Hals stecken bleiben. Denn der Preis, den viele Menschen für die Fußballshow bezahlt haben, ist zu hoch. Natürlich wird mein Protest weder die Funktionäre des Weltfußballverbands FIFA noch das Regime in Katar in irgendeiner Form beeindrucken. Das Spektakel wird wie geplant über die Bühne gehen. Doch es geht mir jetzt darum, ein Zeichen zu setzen: gegen massive Menschenrechtsverstöße und die Vergabe des Turniers an einen autoritär regierten Staat wie Katar. Eine WM sollte ein richtiges Fußballfest sein, ein schönes Erlebnis, bei dem fröhlich und unbeschwert die Spieler angefeuert, Fähnchen geschwenkt und Siege ausgelassen gefeiert werden können. All das ist für mich und zum Glück auch für immer mehr Fußballfans nicht nur in Deutschland während der Weltmeisterschaft in dem Emirat nicht möglich. Deshalb bleibt der Fernseher in diesem Jahr aus und das schwarz-rot-goldene Fähnchen im Schrank.