Wo in der Region um Karlsruhe, Baden-Baden und Rastatt Weihnachtsmärkte stattfinden

Glühwein und Lebkuchen, Tannenduft und das Bummeln durch die vielen kleinen Stände mit zahlreichen Geschenkideen - dafür stehen die Weihnachtsmärkte. Aber gleichzeitig Maskenpflicht, Abstandhalten und Virusgefahr? Das passt nur schwer zusammen. Die Entscheidung, ob und wie Weihnachtsmärkte in diesem Jahr überhaupt stattfinden, liegt in der Hand der Kommunen. Wir geben einen Überblick, welche Städte in der Region sich bereits entschieden haben.

Schon vor Wochen hat die grün-schwarze Landesregierung entschieden, dass die Städte und Kommunen in Sachen Weihnachtsmärkte das letzte Wort haben. Auch die Frage, ob auf den Märkten Alkohol ausgeschenkt werden darf, soll jede Stadt und jede Gemeinde für sich entscheiden. Vorausgesetzt die Corona-Lage macht keine landesweite Entscheidung notwendig. Sollte es einen erneuten Lockdown geben, sind natürlich alle Pläne hinfällig.

Der Christkindlesmarkt in der Karlsruher Innenstadt und die Eislaufbahn auf dem Schlossplatz wurden abgesagt. Damit reagierten Stadtverwaltung und Gemeinderat auf die neuen Corona-Verordnungen mit maximal 100 Besuchern auf einem Weihnachtsmarkt. „Es gibt keine Anzeichen, dass sich an diesen Vorgaben noch etwas ändern wird“, sagte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup am Dienstagabend bei der Gemeinderatssitzung. Außerdem könnten die Infektionszahlen in Karlsruhe noch weiter steigen und am Ende stehe eine komplette Absage sämtlicher öffentlicher Veranstaltungen zur Debatte. Um den Schaustellern in dieser schweren Zeit zu helfen, will die Stadtverwaltung ein Notfallpaket schnüren. Wenn es die Corona-Verordnung erlaubt, sollen auf einigen dezentralen Plätzen zumindest einige wenige Buden aufgestellt werden.