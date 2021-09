Alisa Falkenstein rollt von der Küche zum großen Holztisch. Dort ist Platz für acht Personen im lichtdurchfluteten Gemeinschaftsraum einer Wohngemeinschaft von Behinderten und Nichtbehinderten.

„Eigentlich gab es hier nicht viel neu zu bewältigen, wir kannten uns schon alle, und so funktioniert Gemeinschaft sehr gut. Wir kochen manchmal zusammen, aber natürlich hat jeder abends auch seinen eigenen Rhythmus“, sagt Alisa Falkenstein.

Die 27-Jährige ist auf den Rollstuhl angewiesen und arbeitet im Büro des Wieslocher Hotels Palatin. Zu Hause ist die Tochter einer Karlsruher Familie nun in einem neuen, genau auf ihre Lebenssituation zugeschnitten Haus in St. Leon-Rot. Zusammen mit einer weiteren Frau und drei Männern, die ebenfalls den Rollstuhl benötigen.

Spezielle Therapeutin kommt in die Inklusions-WG in St. Leon-Rot

Und mit Laura Repple. Die junge Kauffrau geht zu Fuß, also ohne Handicap, an den Gemeinschaftstisch. Die beiden Frauen sind Teil einer „Inklusions-Wohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz“. Dafür kommt eine spezielle Therapeutin für die Rollstuhlfahrer ins Haus. Die Petö-Methode mit ganzheitlicher Förderung der Bewegung wendet sich bereits an Kinder.

Weil Roland Falkenstein in Karlsruhe keine Stelle fand, um seine Tochter Alisa über diesen selbst zu bezahlenden Ansatz zu stärken, ist er auf den Elternverein in St. Leon-Rot gestoßen, im Nachbarort von Waghäusel. „Immer an den Wochenenden gab es Kompaktkurse für die Kinder, wir waren damit sehr zufrieden“, berichtet er.

Alisas Behinderung geht zurück auf die Geburt. Ihr Gehirn wurde mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Ihr Zwillingsbruder war nicht davon betroffen. Als Jugendliche lebte und lernte Alisa in einer großen Einrichtung in Neckargemünd, nun hat sie den Platz in einer modellhaften Wohngemeinschaft.

Selbstbestimmtes Leben für Rollstuhlfahrer in WG in St. Leon-Rot

„Es ist die erste derartige WG in Deutschland“, betont Susanne Huber aus Wiesloch. Sie gründete zunächst einen Förderverein von Eltern mit behinderten Kindern, um die Petö-Therapeuten zu engagieren. Derzeit werden 100 Kinder von zwei Therapeuten unterstützt. In der Methode von Andras Petö heißen sie Konduktoren.

Was ist Petö-Therapie? Die Petö-Therapie wird zu Behandlung von Bewegungsstörungen, also körperlichen Behinderungen, eingesetzt, die ihre Ursache im Gehirn haben. Dabei werden vier Ansätze zu einem Konzept vereint: Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und Krankengymnastik. Der ungarische Neurologe und Pädagoge, Andras Petö, (1893 - 1967), entwickelte die Idee nach 1948. Sie wird weiter in Budapest gelehrt. Die ganzheitliche Therapie wird von einer Bezugsperson, Konduktor, und in der Gruppe praktiziert. Eine Elterninitiative in St. Leon-Rot begann für ihre Kinder mit Förderung nach Petö, 2001 gründete sich der Verein FortSchritt. Er ermöglichte lange Förderung von behinderten Kinder während der Ferien in Schulräumen. Seit 2014 gibt es ein eigenes Haus für die erste Petö-Förderung in Südwestdeutschland. Auch aus dem Raum Karlsruhe werden dort Kinder betreut. Die inklusive Wohngemeinschaft, aufgebaut vom Verein „FortSchritt IntegrativLeben“ ist für junge erwachsene Rollstuhlfahrer eingerichtet und setzt ebenfalls auf Petö-Begleitung.

Mit der zweiten Stufe des ehrenamtlichen Engagements wird erwachsenen Rollstuhlfahrern ein selbstbestimmtes Leben mit weiterer Förderung ermöglicht. Unter einem neuen Dach im Wohngebiet beim Veranstaltungszentrum Harres von St. Leon-Rot. 700 Quadratmeter groß ist das zweistöckige Haus mit schwarzen Fensterrahmen. Noch sind drei Zimmer frei – und eine Schnupperzeit für Menschen mit Handicap ist möglich.

Flure wie Türen sind breit und barrierefrei, eine Schiebetür wird elektrisch bewegt, der Fahrstuhl führt nach oben. Überwiegend durch Spenden finanziert wurden die Baukosten von 2,5 Millionen Euro. Die Hälfte davon stammt von der Dietmar-Hopp-Stiftung. Weitere 23 Partner und die Aktion Mensch unterstützen die Investition.

Student aus Karlsdorf fand in I nklusions-Wohngemeinschaft seinen Platz

Die coronabedingt verspätete offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Alexander Eger (FDP) und Stefan Dallinger (CDU), Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, wurde am Dienstag von Bewohner Maris Metz mitmoderiert. Schließlich will der in Karlsdorf aufgewachsene Student später mal selbst in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sein. „Im Moment schreibe ich meine Master-Arbeit in Germanistik. Es geht um die Kulturgeschichte von Tieren in Grimms Märchen“, berichtet er.

Maris Metz gehörte zum Projektteam, als die Idee für eine Modell-WG konkret angepackt wurde. „Jetzt suchen wir noch zwei Mitbewohner ohne Behinderung. Ideal wäre ein Alter zwischen 18 und 30. Und sie sollten offen und neugierig und tolerant sein wie der Rest der WG.“

Zu bieten hat sie noch eine große Terrasse, einen Garten mit Hochbeet für Kräuter und Blumen, der großzügig ausgestattete Fitness-Raum, den der 29-jährige Maris selbst gern nutzt. In St. Leon-Rot haben junge Erwachsene im Rollstuhl das gefunden, was der Wohnungsmarkt selten anbietet. Und die Inklusionswohngemeinschaft soll Vorbild sein für noch mehr Fortschritte im integrativen Leben.