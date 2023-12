Von Auto angefahren: Einziger Wolfswelpe im Südwesten ist tot

Ein Wolf ist nach Polizeiangaben am Schluchsee im Südschwarzwald von einem Auto angefahren worden und verendet.

Der bislang einzige bekannte Wolfswelpe in Baden-Württemberg ist am Schluchsee im Südschwarzwald von einem Auto angefahren worden und verendet. Damit verliert der Südwesten auch sein erstes Wolfsrudel, da dies neben einem Paar auch Nachwuchs umfasst. Zuerst hatte der SWR über den Unfall berichtet.

Erster Wolfsnachwuchs seit 150 Jahren

„Bei dem Wolf handelt es sich äußerlichen Merkmalen nach zu urteilen um den männlichen Welpen des Schluchsee-Rudels, GW3699m“, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Stuttgart am Dienstag auf Anfrage. Nach Polizeiangaben war das Tier am Montagabend auf der Bundesstraße 500, der Schwarzwaldhochstraße, angefahren worden. Der Kadaver wird laut Ministerium nun von Experten untersucht.

Der Welpe war erst Ende Juli 2023 durch eine Fotofalle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) nachgewiesen worden. Es war der erste Wolfsnachwuchs seit rund 150 Jahren im Südwesten. Seit 1866 galt der Wolf in Baden-Württemberg als ausgerottet.