Wolf bei Trochtelfingen entdeckt: Herkunft noch unklar

Eine Wildkamera hat am 25. Oktober einen Wolf im Kreis Reutlingen fotografiert. Ob er weitergezogen ist, ist bisher nicht klar.

In der Nähe von Trochtelfingen im Kreis Reutlingen ist ein Wolf nachgewiesen worden. Das Tier sei von einer Wildkamera fotografiert worden, teilte das Umweltministerium am Montag mit. Das Foto war am 25. Oktober aufgenommen worden. Angaben über die Herkunft, das Geschlecht und die Identität des Wolfes konnten zunächst keine gemacht werden.

„Die Frage, ob der Wolf weitergezogen ist oder sich noch im Landkreis Reutlingen aufhält, kann nicht beantwortet werden.“ Derzeit leben im Schwarzwald drei sesshafte Wolfsrüden.