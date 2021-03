Schäfer zeigen sich besorgt

Wolf wird Stammgast im Odenwald: neues Fördergebiet ausgewiesen

Nach dem jüngsten Wolfsnachweis im Odenwald ist der Naturraum als neues Fördergebiet Wolfsprävention ausgewiesen worde. Dies teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Im Gegenzug zu den Ausgaben für Zäune werden in einem Fördergebiet nahezu sämtliche Kosten für den zusätzlichen Herdenschutz vom Land erstattet.