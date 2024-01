Ein Unbekannter hat in Oberwolfach ein geparktes Auto beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Fahrer hat am Donnerstag zwischen 10.20 Uhr und 13.30 Uhr in der Schulstraße in Oberwolfach ein geparktes Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei habe der Unbekannte das Fahrzeug beim Einparken beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist vermutlich weiß.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 78 34) 8 35 70 zu melden.