Zell am Harmersbach: Fahruntüchtig bei Verkehrskontrolle

Ein 29-Jähriger ist Donnerstagnacht bei einer Verkehrskontrolle in Zell am Harmersbach unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen erwischt worden.

Alkohol und Drogen am Steuer

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer angehalten. Aufgrund des Alkoholgeruchs kam es zu weiteren Überprüfungen. Ein Atemalkoholtest des Kontrollierten ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ein anschließend durchgeführter Drogentest verlief ebenfalls positiv.

Den 29-Jährigen erwarten nun Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen Trunkenheit im Verkehr.