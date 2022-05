Zensus: Warum wird das Volk schon wieder gezählt?

An erster Stelle steht die Erhebung, wie viele Menschen aktuell in Deutschland leben. Um das zu ermitteln, werden in einem ersten Schritt die Daten der Meldeämter abgeglichen. Da sich allerdings nicht alle Menschen bei einem Umzug ab- oder an ihrem neuen Wohnort anmelden, gibt es in den Registern sowohl Über- als auch Untererfassungen. Daher kommt es in einem zweiten Schritt zur persönlichen Befragung von ausgewählten Bundesbürgerinnen und -bürgern durch ehrenamtlich tätige Interviewerinnen und Interviewer.