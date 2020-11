Pro Kreis sind ein bis zwei KIZ geplant. Zu den Details halten sich die Kreise noch bedeckt. „ Wir sind zusammen mit der Stadt Pforzheim in ersten Überlegungen“, heißt es zum Beispiel im Landratsamt des Enzkreises. „Konkrete Objekte können wir noch nicht nennen. Die Kriterien des Landes sind vor allem ausreichende Größe und Parkplätze.“ Im Landkreis Rastatt geht man von einem KIZ aus, das entweder in der Bühler Schwarzwaldhalle oder der Traischbachhalle in Gaggenau eingerichtet werden soll. Letzterer Standort wird vom Verwaltungsstab favorisiert, die Entscheidung soll jedoch in Stuttgart fallen. Der Landkreis Karlsruhe rechnet mit zwei Zentren. Eingereicht wurden bei Sozialministerium sechs Optionen: N eue Sporthalle beim Feuerwehrhaus in Bruchsal, der frühere Praktiker-Baumarkt in Bruchsal-Helmsheim, die ehemaligen Gemeinschaftsunterkünfte in Kronau und Östringen, Goodyear-Verwaltungsgebäude in Philippsburg und die Druckerei in Bad-Schönborn. Schließlich kann sich der Kreis vorstellen, in der Messe Karlsruhe auch eine KIZ einzurichten. „D ie Liegenschaft bietet ausreichend Platz für beide Arten von Impfzentren“, erklärt Sprecher Martin Zawichowski.