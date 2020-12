Deutschland fährt das öffentliche Leben herunter, Frankreich lockert seine bisher strikten Ausgangsbeschränkungen. Das macht Fahrten zum Einkaufen über den Rhein möglich. Und am vierten Advent lockt gar ein verkaufsoffener Sonntag in Straßburg.

In Deutschland müssen an diesem Mittwoch alle Geschäfte schließen. Für die Badener im grenznahen Gebiet gibt es allerdings eine Alternative - sie können zum Shoppen ins Elsass fahren.

Denn Frankreich hat ausgerechnet einen Tag, bevor der strenge Lockdown in Deutschland in Kraft tritt, seine bisher geltenden strengen Ausgangsbeschränkungen deutlich gelockert. So lockt die Elsass- Metropole Straßburg am vierten Adventssonntag mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 10 bis 19 Uhr, ebenso Mühlhausen (Mulhuse). Und es lockt das große Outlet-Center im elsässischen Roppenheim, nur wenige Minuten von der Grenze entfernt.

Geschäfte haben seit 28. November wieder offen

Ab diesem Dienstag gilt in Frankreich nur noch eine nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr abends bis sechs Uhr morgens. Gleichzeitig entfällt die bis Montag vorgeschriebene Pflicht, eine ausgefüllte Sonderausgangsbescheinigung („Attestatio de déplacement dérogatoire“) mitzuführen, in der der Zweck der Reise aufgeführt werden musste. Die landesweite Schließung aller Geschäfte wurde bereits am 28. November wieder aufgehoben.

Bürger aus Baden-Württemberg können somit ungehindert über den Rhein ins benachbarte Elsass fahren. Die deutsch-französische Grenze ist offen, systematische Kontrollen durch die Polizei werden nicht durchgeführt. Ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums bestätigte auf BNN-Nachfrage mit Verweis auf eine Mitteilung des Sozialministeriums, dass „ein Grenzübertritt ohne anschließende Quarantäneverpflichtung nach den bisher geltenden Ausnahmeregeln weiterhin möglich ist“. Das gilt auch für die Schweiz.

Das bedeutet, wer sich maximal 24 Stunden in Frankreich oder der Schweiz aufhält, muss sich nach seiner Rückkehr weder in Quarantäne begeben noch einen Coronatest durchführen. Bürger mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich sogar 72 Stunden in Frankreich aufhalten, ohne sich hinterher in Quarantäne begeben zu müssen.

Bayern hat die Grenzen dicht gemacht

Damit unterscheidet sich die Regelung in Baden-Württemberg deutlich vom Nachbarland Bayern. Der weiß-blaue Freistaat hat am vergangenen Mittwoch den kleinen Grenzverkehr zu Österreich und Tschechien verboten. Kurze Fahrten über die Grenze, beispielsweise zum Tanken oder zum Einkaufen, sind demnach nicht mehr möglich – außer man begibt sich hinterher für zehn Tage in häusliche Quarantäne oder weist nach fünf Tagen einen negativen Coronatest nach. Bei Verstößen droht zudem ein Bußgeld von 2.000 Euro. Die Einhaltung der Regel wird von Schleierfahndern der bayerischen Grenzpolizei und den örtlichen Polizeidienststellen kontrolliert.