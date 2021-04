Unwetter und Ernteausfälle

Zuschüsse für Versicherung gegen Klimaschäden sind in Baden-Württemberg gefragt

Die Nachfrage nach Versicherungen gegen Klimaschäden ist in Baden-Württemberg gestiegen. Landwirte wollen sich so auf Schäden durch Unwetter in Folge des Klimawandels vorbereiten. Sorge bereitet den Landwirten auch der aktuelle Kälteeinbruch.