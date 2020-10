Zwei baden württembergische Minister kritisieren Beherbergungsverbot

Die beiden Politiker der Christlich Demokratischen Partei (CDU) fordern vor allem Ausnahmen für Geschäftsreisende. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist für eine Aufhebung des Verbots für Reisen aus beruflichen Gründen. Eine ähnliche Forderung hatte zuvor die Opposition gestellt.

Geschäftsreisen seien laut Hofmeister-Kraut im Frühjahr möglich gewesen und sollten auch jetzt uneingeschränkt möglich sein. Dies teilte eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber dem Südwestrundfunk (SWR) am Montagabend mit.

Auch Tourismusminister Guido Wolf hält laut SWR das Beherbergungsverbot für „zunehmend ungeeignet“. Die Regelung sei im Südwesten zu einer Zeit eingeführt worden, als es nur wenige Risikogebiete gab. Nun werde das Verbot für die Hotels zu einem „Lockdown durch die Hintertür“.

Wolf besteht deshalb gleichfalls auf Ausnahmen für Geschäftsreisende. Zudem bezweifelt er die rechtliche Grundlage des Verbots. Die Ansteckungsgefahr sei in Hotels gering. Daher stelle sich die Frage, ob die Verordnung vor Gericht Bestand habe, sagte er dem SWR.

Eine Übernachtung in Hotels oder Gaststätten ist Menschen aus Risikogebieten derzeit nur erlaubt, wenn man einen negativen Corona-Test vorlegen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Als Risikogebiete gelten in Deutschland Städte oder Landkreise, in denen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als fünfzig Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab.