Zwei Lotto-Millionen-Gewinne in Baden-Württemberg

Doppeltes Losglück mit Millionengewinn in Baden-Württemberg: Wie die Lottogesellschaft am Montag in Stuttgart mitteilte, gewannen zwei Glückspilze aus dem Raum Nürtingen und dem Neckar-Odenwald-Kreis jeweils mehr als 1,2 Millionen Euro bei der Lotto-Ziehung am Samstag. Beide tippten demnach bei der Ziehung im Lotto 6aus49 die Gewinnzahlen 4, 19, 23, 40, 41 und 43. Lediglich die Superzahl 6 fehlte zum Jackpot-Gewinn im zweistelligen Millionenbereich. Bundesweit gab es insgesamt drei Sechser.

Glückspilz aus Nürtingen gesucht

Der Tipper aus dem Neckar-Odenwald-Kreis gab den Tipp online ab und bekommt den Gewinn automatisch überwiesen, der Tipper oder die Tipperin aus dem Raum Nürtingen ist noch nicht bekannt; der Spielschein wurde anonym abgegeben. Zum Abruf der mehr als 1,2 Millionen Euro ist die Spielquittung erforderlich. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale eingereicht werden.