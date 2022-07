Zwei Personen bei Wohnungsbrand in Bad Wildbad schwer verletzt

Insgesamt vier Personen sind bei dem Brand einer Dachgeschosswohnung in Bad Wildbad verletzt worden, zwei davon schwer. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine Dachgeschosswohnung in Bad Wildbad hat am Dienstagabend aus bislang unbekannte Ursache Feuer gefangen. Bei dem Brand wurde vier Personen verletzt, davon zwei Personen schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Das Feuer brach gegen 20.30 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gauthierstraße in Bad Wildbad-Calmbach aus. Bei dem Versuch das Feuer mittels eines Gartenschlauchs zu löschen, zogen sich ein Bewohner der Dachgeschosswohnung sowie ein Mitbewohner schwere Verletzungen zu und wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht.

Zwei weitere Anwohner wurden offenbar durch Rauchgase leicht verletzt und wurden vor Ort ambulant versorgt. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Wildbad und Calmbach waren auch ein Notarzt und Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei verständigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.