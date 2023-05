Zwei Personen verletzen sich bei Unfall in Neuried-Ichenheim schwer

Eine 53-Jährige ist am Montagnachmittag zusammen mit ihrem Beifahrer vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit mit ihrem Pkw von einem geschotterten Feldweg von Dundenheim kommend in Richtung der Schopfheimer Straße in Neuried-Ichenheim abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte das Auto frontal gegen einen Baum.

Die beiden Personen verletzten sich schwer. Nachdem der Notarzt die 53-Jährige und ihren Beifahrer an der Unfallstelle versorgte, brachten die Rettungskräfte beide in das Offenburger Klinikum.