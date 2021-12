Elektrogeräte gestohlen

Zwei Schul-Einbrüche in Mannheim: Verwüstung und Diebstahl

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat es in Mannheim einen Einbruch in eine Schule gegeben. Es wurden unter anderem Tablets gestohlen. Ob die beiden Fälle in Zusammenhang stehen, wird nun geprüft.