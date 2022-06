Zwei Schwerverletzte: Frontalzusammenstoß bei Dornstetten

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 404 sind am Donnerstagnachmittag bei Dornstetten-Hallwangen im Landkreis Freudenstadt zwei Personen schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 19-jähriger Autofahrer gegen 15:45 Uhr auf der Landesstraße 404 von Dornstetten in Richtung Hallwangen unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und geriet dann in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit dem Auto einer 38-jährigen Fahrerin. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Dornstetten befreit werden.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Die Landesstraße 404 war vorübergehend im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.