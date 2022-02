Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in Kehl

In der Graudenzer Straße in Kehl sind am Montagabend zwei Pkws frontal zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit rund 30.000 Euro Schaden ist es am Montagabend in der Graudenzer Straße in Kehl gekommen. Gegen 21.15 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Pkw in nördlicher Richtung unterwegs, als er aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam, teilte die Polizei mit. Auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Ein entgegenkommender 48-jähriger Fahrer konnte offensichtlich nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten die beiden Unfallbeteiligten in verschiedene Kliniken.