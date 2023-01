Zwei Täter brechen in vier Betriebe in Horb am Neckar ein

Die Unbekannten drangen in einer Nacht in vier Unternehmen im Landkreis Freudenstadt ein. Trotzdem gingen die Täter dabei nahezu leer aus.

Zwei Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum zwischen 22.45 Uhr und 1 Uhr jeweils gewaltsam in die Räumlichkeiten der in der Industriestraße, der Liststraße sowie der Straße „Beim Harter Kirchle“ befindlichen Unternehmen in Horb am Neckar im Landkreis Freudenstadt eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, waren die noch Unbekannten auf der Suche nach Bargeld und konnten ausschließlich in einem Fall einen kleineren Geldbetrag stehlen.

Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden an den betroffenen Gebäuden bei insgesamt rund 6.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge war der erste Einbrecher hell gekleidet, wobei es sich bei der Kleidung möglicherweise um einen Jogginganzug handeln könnte. Außerdem trug der Täter schwarz-weiße Trekkingschuhe, schwarze Leder- oder Arbeitshandschuhe, eine dunkle FFP2-Maske sowie entweder eine Mütze oder ein Kopftuch.

Der zweite Unbekannte war mit einer dunklen Jacke, einer Jeanshose und schwarzen Halbschuhen bekleidet. Auch er trug Leder- oder Arbeitshandschuhe, eine dunkle FFP2-Maske sowie entweder eine Mütze oder ein Kopftuch.

Polizei sucht Zeugen Zeugen oder Hinweisgeber sollen sich unter der Rufnummer (0 74 51) 9 60 bei der Polizei melden.