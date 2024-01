Zwei Tote: Wohnhaus in Ladenburg steht in Flammen

Ein Gebäude im baden-württembergischen Ladenburg ist am Mittwoch in Brand geraten. Für zwei Personen kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Details zu ihnen teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Beide Opfer konnte die Feuerwehr nur noch tot aus dem in Flammen stehenden Gebäude bergen. Eine weitere Person wurde verletzt – wie schwer, ist unklar.

Feuer brennt weiter

Zur Brandursache und Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer, das auch auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, sei noch nicht gelöscht.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Morgen weiter vor Ort.