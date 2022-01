Verhandlungen laufen

Zwei weitere Volksbanken in Baden planen eine Fusion

In Baden bahnt sich die nächste große Fusion im Volksbankenlager ab. Am Donnerstag teilten die Volksbank eG - Die Gestalterbank in Offenburg und die Volksbank Rhein-Wehra eG in Bad Säckingen mit, über einen Zusammenschluss zu verhandeln.