Serie: Am Wasser

Ein spezieller Zauber liegt über dem Fermasee in Rheinstetten-Neuburgweier

Die Besucher des Baggersees in Rheinstetten-Neuburgweier schätzen das Badeerlebnis in recht unberührter Natur. Denn der See ist Teil des Landschaftsschutzgebietes Altrhein Neuburgweier.