Ein ideales Ausflugsziel für Groß und Klein: Wenn die Tage länger werden und die Sonne neue Kraft gewinnt, erwacht auch die Natur rund um den Baumwipfelpfad Elsass in Drachenbronn aus dem Winterschlaf.

Der Baumwipfelpfad Elsass, der im Mai 2021 neu eröffnet wurde, befindet sich im Nordelsass und liegt in einer beliebten Ferienregion im französisch-deutschen Grenzgebiet. Der Pfad ist ganzjährig täglich geöffnet. Um zum Eingang des Baumwipfelpfad Elsass zu gelangen, können Besucher kostenlos auf dem Parkplatz in der Nähe des Schwimmbads 7 Fontaines in Drachenbronn parken und von dort den ebenfalls kostenlosen Shuttle-Zug nehmen.

Der Shuttle-Zug verkehrt ab 9 Uhr mindestens alle 30 Minuten und bei Bedarf durchgehend. Bereits auf der 15-minütigen Fahrt durch das schöne Waldgebiet kann der Besucher die beeindruckende Natur genießen. Vom Parkplatz aus ist der Baumwipfelpfad zusätzlich auch über einen Wanderweg zu erreichen. Entlang des Wegs sind Informationen über die regionale Fauna und Flora sowie Tische und Bänke zu finden.

In 29 Metern Höhe im Einklang mit der Natur

Der barrierearme 1.050 Meter lange Holzpfad (einschließlich der Turmrampe) sowie der 29 Meter hohe Turm fügen sich perfekt in die Umgebung ein und stehen im Einklang mit der Natur. Jung und Alt können die Landschaft der Region aus einer neuen Perspektive erleben, vor allem dank des Aussichtsturms, der als einer der höchsten Punkte der Vogesenausläufer einen einzigartigen 360 Grad-Blick auf die Rheinebene, den Schwarzwald und die Nordvogesen bietet. Grenzlose Ausblicke ist also garantiert.

Ob man diesen Moment zum Durchatmen und Innehalten oder für einzigartige Erinnerungsfotos nutzt, bleibt hier natürlich jedem selbst überlassen. Der Aufstieg zum Turm erfolgt über einen spiralförmigen Weg, der sich an der Turmspitze weiter öffnet. Seine Konstruktion überwiegend aus Holz macht den Turm besonders eindrucksvoll.

Auch mit Rollstuhl und Kinderwagen kommt man hoch hinaus

Da die Steigung nie mehr als 6 Prozent beträgt, kann die Spitze des Turms auch mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl leicht erreicht werden. Nachdem der Besucher das Panorama genossen hat, hat er die Möglichkeit, vom Turm über die 75 Meter lange Rutsche wieder auf den Pfad zurückzukehren.

Mehrere Lern- und Erlebnisstationen sorgen bei den Besuchern für Spaß und Unterhaltung. Diese Lernstationen entlang des Pfades bieten die Gelegenheit, eine Vielzahl von Informationen über Natur und Umwelt zu erfahren. Für die ganz Mutigen gibt es auf dem Weg mehrere Erlebnisstationen, bei denen man auf Holzstämmen oder Seilen balancieren kann.

Beim Verlassen des Pfads haben Besucher die Gelegenheit in unserem Shop in einer vielfältigen Auswahl an nachhaltigen sowie regionalen Produkten, Souvenirs und weiteren tollen Geschenkideen aus unserem Baumwipfelpfad-Sortiment zu stöbern und sich die ein oder andere Erinnerung mit nach Hause zu nehmen.

Zum Abschluss kann in der hauseigenen Gastronomie mit Sonnenterasse eingekehrt werden, um das einzigartige Naturerlebnis bei regionalen Spezialitäten gemeinsam Revue passieren zu lassen. Diese Mischung macht den Baumwipfelpfad Elsass zum perfekten Ausflugsziel für die ganze Familie.

Buntes Extra-Programm zur Osterzeit

Von 9. bis zum 24. April steht der Pfad ganz im Zeichen von Ostern. Das Gelände ist mit wunderschöner natürlicher Dekoration, bunten Eiern und Blumen, Küken und Hasen geschmückt, um Jung und Alt ganz in die frühlingshafte Atmosphäre von Ostern eintauchen zu lassen.

Am Osternwochenende (15. bis 18. April) gibt es ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie: es findet eine große Ostereiersuche statt. Wie viele Ostereier hat das Maskottchen Emil heimlich in den Bäumen entlang des Pfads versteckt? Bei dieser Suche gilt es, alle Eier zu finden. Wer die richtige Anzahl hängender Ostereier gezählt hat, dem winken tolle Preise. Die Aktivitätshefte sind an der Kasse erhältlich.