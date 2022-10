Grusel-Spaß in luftiger Höhe: Baumwipfelpfad Elsass feiert Halloween

Der Herbst und die Halloween-Atmosphäre halten allmählich Einzug am Baumwipfelpfad Elsass und machen ihn zu einem idealen Ausflugsziel, um die Natur und ihre leuchtenden Farben zu bewundern und eine fantastische Erfahrung zu machen.

Noch bis zum 6. November wird die Atmosphäre von Halloween auf dem Pfad mit einem Umzug von Kürbissen und Vogelscheuchen präsent sein. Das Gelände wird mit wunderschönen natürlichen Dekorationen und Unterhaltungsangeboten umgestaltet, um Jung und Alt in die fantastische Atmosphäre von Halloween einzutauchen.

Buntes Programm in den Schulferien

Zu diesem Anlass bietet man hier in den Schulferien (22. Oktober bis 6. November) ein Unterhaltungsprogramm an: Kinderschminken am 29. und 30. Oktober, eine kostenlose Rutschenfahrt für verkleidete Kinder am 29., 30. und 31. Oktober, eine Monsterjagd mit Gewinnspiel vom 22. Oktober bis 6. November und natürlich die Verteilung von Süßigkeiten.

Aber das ist noch nicht alles: Am 31. Oktober wird von 19 bis 23 Uhr ein ganz besonderes Event für alle veranstaltet, die Nervenkitzel suchen. Die gruseligsten Kostüme werden hier erwartet. Dieser Abend ist für alle ab 16 Jahren zugänglich. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro pro Person. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Die Kasse wird von 19 bis 21.30 Uhr geöffnet sein.

Das Gelände schließt um 23.15 Uhr und der Shuttlezug fährt zum Besucherparkplatz um 23.30 Uhr zum letzten Mal. Ein kleiner Imbiss wird in einem Zelt auf der Terrasse des Restaurants „Chez Emile“ angeboten.

Über den Baumwipfelpfad Elsass

Der Baumwipfelpfad Elsass, eröffnet im Mai 2021, befindet sich im Nordelsass und liegt in einer beliebten Ferienregion im französisch-deutschen Grenzgebiet. Der Pfad ist ganzjährig täglich geöffnet. Um zum Eingang des Baumwipfelpfad Elsass zu gelangen, können Besucher kostenlos auf dem Parkplatz in der Nähe des Schwimmbads 7 Fontaines in Drachenbronn parken und von dort den ebenfalls kostenlosen Shuttle-Zug nehmen.

Der Shuttle-Zug verkehrt ab 9 Uhr mindestens alle 30 Minuten und bei Bedarf durchgehend. Bereits auf der 15-minütigen fahrt kann der Besucher durch das schöne Waldgebiet die Beeindruckende Natur genießen. Vom Parkplatz aus ist der Baumwipfelpfad zusätzlich auch über einen Wanderweg zu erreichen. Entlang des Wegs sind Informationen über die regionale Fauna und Flora sowie Tische und Bänke zu finden.

Der barrierearme 1.050 Meter lange Holzpfad (einschließlich der Turmrampe) sowie der 29 Meter hohe Turm fügen sich perfekt in die Umgebung ein und stehen im Einklang mit der Natur.

Jung und Alt können die Landschaft der Region aus einer neuen Perspektive erleben, vor allem dank des Aussichtsturms, der als einer der höchsten Punkte der Vogesenausläufer einen einzigartigen 360°-Blick auf die Rheinebene, den Schwarzwald und die Nordvogesen bietet. Grenzlose Ausblicke also garantiert! Ob man diesen Moment zum Durchatmen und Innehalten oder für einzigartige Erinnerungsfotos nutzt, bleibt hier natürlich jedem selbst überlassen.

Der Aufstieg zum Turm erfolgt über einen spiralförmigen Weg, der sich an der Turmspitze weiter öffnet. Seine Konstruktion aus Holz und Stahl macht den Turm besonders eindrucksvoll. Da die Steigung nie mehr als sechs Prozent beträgt, kann die Spitze des Turms auch mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl leicht erreicht werden.

Nachdem der Besucher das Panorama genossen hat, hat er zusätzlich die Möglichkeit, vom Turm über die 75 Meter lange Rutsche wieder auf den Pfad zurückzukommen.

Lern- und Erlebnisstationen sorgen für Spaß und Unterhaltung

Diese Lernstationen entlang des Pfades bieten die Gelegenheit, eine Vielzahl von Informationen über Ökologie und Umwelt zu erfahren. Für die ganz Mutigen gibt es auf dem Weg mehrere Erlebnisstationen, bei denen man sich auf Holzstämmen oder Seilen balancieren kann. Diese Stationen sind von einem stabilen Netz umgeben, um eine optimale Sicherheit für alle zu gewährleisten.

Beim Verlassen des Pfades geht der Besucher durch den Shop. Dort findet sich eine vielfältige Auswahl an nachhaltigen sowie regionalen Produkten, Souvenirs und weitere tolle Geschenkideen aus dem Baumwipfelpfad-Sortiment. Zum Abschluss kann dann noch in der hauseigenen Gastronomie mit Sonnenterasse eingekehrt werden, um das einzigartige Naturerlebnis bei regionalen Spezialitäten gemeinsam Revue passieren zu lassen. Diese Mischung macht den Baumwipfelpfad Elsass zum perfekten Ausflugziel für die ganze Familie.

Abenteuerwald bis zum 6. November geöffnet

Der Abenteuerwald ist in den Schulferien vom 22. Oktober bis 6. November täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, geöffnet. Einzelheiten zu Öffnungszeiten und Preisen sind auf der Website unter www.abenteuerwald-elsass.de zu finden. Neben Einzel- und Familien-Tagestickets gibt es attraktive Saisonkarten und Kombitickets. Eintrittskarten sind online auf dieser Seite erhältlich.

Der Eingang zum Abenteuerwald Elsass befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Besucherparkplatz Baumwipfelpfad Elsass. Selbstverständlich kann der Abenteuerwald mit dem Kinderwagen besucht werden. Hunde sind auf der Anlage nicht gestattet. Ausgenommen sind Behinderten- und Begleitassistenzhunde. Kinderschminken wird am Abenteuerwald angeboten (22. bis 31. Oktober). Vor oder nach dem Besuch des Abenteuerwaldes können die Besucher ihren Besuch in luftiger Höhe fortsetzen und sich zum Baumwipfelpfad begeben.