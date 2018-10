100 Patienten ermordet? Ex-Pfleger vor Gericht

Anzeige

Oldenburg (dpa) – Unter großem Medienandrang hat in Oldenburg der Prozess gegen den Ex-Pfleger Niels Högel wegen Mordes an 100 Patienten begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-Jährigen vor, zwischen 2000 und 2005 immer wieder Patienten an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen zu Tode gespritzt zu haben. Wegen sechs Taten sitzt er bereits lebenslang in Haft. Mehr als 120 Angehörige der Opfer kamen zum Prozessauftakt am Dienstag. Sie wollen erfahren, wie und warum ihre Verwandten sterben mussten. Das Landgericht Oldenburg hat wegen der vielen Zuschauer den Prozess in die Weser-Ems-Hallen verlegt.

Dem bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilten Högel wirft die Staatsanwaltschaft Mord in 100 Fällen vor. Er soll seinen Opfern in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst von 2000 bis 2005 ein Medikament mit tödlichen Nebenwirkungen gespritzt haben. Dabei ging es dem Angeklagten den Angaben zufolge darum, bei den Patienten eine lebensbedrohliche Lage herbeizuführen, um Kollegen durch seine Fähigkeiten bei der Wiederbelebung zu beeindrucken. Aus Sicht der Ermittler könnte es die größte Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte sein.