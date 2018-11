Alec Baldwin wegen Parkplatz-Streits vor Gericht

Anzeige

New York (dpa) – Der Schauspielstar Alec Baldwin («30 Rock») ist wegen eines Streits um einen Parkplatz in New York vor Gericht erschienen.

Berichten zufolge hatten Verwandte den Platz Anfang November in Manhattan für den 60-Jährigen freigehalten, doch ein anderer Autofahrer kam ihm zuvor. Dieser wirft Baldwin vor, ihn geschlagen zu haben. Dies würde durch Videoaufzeichnungen widerlegt, sagte dagegen Baldwins Anwalt laut NBC-Bericht.

Baldwin wurde am Montag wegen eines versuchten Angriffs und Belästigung angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig – und soll in der Sache Ende Januar wieder vor Gericht erscheinen.