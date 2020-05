ARD-Talks gehen ab 3. Juni in die Sommerpause

Anzeige

München (dpa) – Die Sommerpausen der ARD-Talkshows beginnen diesmal schon Anfang Juni. Als Erste geht Sandra Maischberger. Ihre Mittwochssendung «maischberger. die woche» ist letztmals am 3. Juni zu sehen und kommt am 5. August wieder, wie es von der Programmdirektion des Ersten Deutschen Fernsehens in München heißt.

Der Sonntagstalk «Anne Will» ist ein letztes Mal vor der Sommerpause nach einem «Polizeiruf 110»-Krimi am 14. Juni im Programm. Die Rückkehr ist für den 6. September geplant.

Die Montags-Talksendung «Hart aber fair» mit Frank Plasberg verabschiedet sich am 22. Juni – geplante Rückkehr ist am 24. August, einige Wochen früher als voriges Jahr.

Vergangenes Jahr talkte Maischberger das letzte Mal am 19. Juni vor der Sommerpause und kam am 14. August zurück – das waren sieben Wochen ohne sie, in diesem Jahr sind es acht.

Anne Will moderierte ihren Talk 2019 am 23. Juni das letzte Mal und kehrte am 25. August zurück. Das waren acht Sonntage ohne sie, diesmal sind es elf.

Die Talksendung «Hart aber fair» mit Frank Plasberg verabschiedete sich 2019 am 15. Juli und war am 16. September wieder da. Das waren ebenso wie dieses Jahr acht Sommermontage ohne Plasberg.

Der «Talk am Dienstag» mit Sendungen wie «Kölner Treff», «NDR Talk Show», «3nach9» und «Nachtcafé» pausiert ab 9. Juni. Wann der Dienstagstalk nach der Sommerpause wiederkommt, ist noch unklar.

Die in der Corona-Pandemie aus dem Takt geratenen Schulen gehen offiziell ab 19. Juni in die Sommerferien – zuerst in Mecklenburg-Vorpommern. Es folgen in der Woche danach Hamburg, Berlin und Brandenburg sowie dann Schleswig-Holstein und das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Als letztes Bundesland kommt Baden-Württemberg erst Mitte September wieder aus den Sommerferien zurück, mit Schulbeginn am 14. September.