Auch ein Jahr nach dem Attentat in Straßburg sind viele Fragen offen

Anzeige

Nummer 74, Rue du Lazaret, ist ein unscheinbarer Hauseingang in einem ganz normalen Straßburger Viertel. Die Fassade ist in einem schmutzigen Orangeton gestrichen. Der nicht mehr ganz neue Türrahmen von marmorierten Steinplatten eingerahmt. An der Hausecke vorne ist ein italienisches Ristorante untergebracht. Das bürgerliche und das prekäre Straßburg liegen im Neudorf, wie die Gegend heißt, Straße an Straße. Um die Ecke stehen schon wieder sehr ansehnliche Gründerzeithäuser.

Von unserer Mitarbeiterin Bärbel Nückles

Hier endet am Abend des 13. Dezember 2018 die fiebrige Suche nach dem Attentäter. Cherif Chekatt hat eine Schneise der Angst durch das vorweihnachtliche, prächtig geschmückte Straßburg geschlagen. Er war kein Attentäter, der von außen gekommen ist. Chekatt ist in ihrer Mitte aufgewachsen. Seine Kindheit hat er im Neudorf verbracht. Aber in der Mitte der Gesellschaft? Wohl eher nicht. Chekatt hat sich in den 29 Jahren seines Lebens scharf am Rande dieser Gesellschaft bewegt. Schon als Kind verhaltensauffällig, vernachlässigt, resistent gegen die Bemühungen von Erziehungseinrichtungen.

Mehr zum Thema: Straßburger Weihnachtsmarkt öffnet unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen

Fast genau 48 Stunden vor seinem Ende hatte Chérif Chekatt in der Altstadt auf seine beiden ersten Opfer geschossen. Wo hatte er sich so lange versteckt? Für kurze Zeit soll er sich in einer Lagerhalle in der Nähe der Rue du Lazaret aufgehalten haben. Hatte ihm jemand Unterschlupf gewährt? Viele Fragen sind auch ein Jahr nach dem Attentat ungeklärt. Und sollten die zuständigen Ermittler inzwischen Antworten gefunden haben, „dann teilen sie ihr Wissen nicht“, sagt Jean Hayet, stellvertretender Straßburger Polizeichef, und meint die Kollegen von der Pariser Antiterrorstaatsanwaltschaft, die noch in der Tatnacht die Ermittlungen übernommen haben.

Jedes Detail ist abrufbar

Hayet zögert keine Sekunde, als er den Ablauf des Abends und der Stunden, bis Chekatt gefasst war, rekapituliert. Jedes Detail ist abrufbar. Er wohnt in der Altstadt. „Um 19.50 Uhr werden wir wegen Schüssen im Zentrum alarmiert“, erinnert sich der Polizist. Er habe sofort die Einsatzleitung vor Ort übernommen. Noch ist es keineswegs gesichert: Handelt es sich um einen einzelnen Schützen? Sind es zwei oder mehrere Täter, die vielleicht sogar an anderer Stelle zuschlagen könnten? Das sind die drängenden Fragen der Einsatzkräfte. „Dass er im Augenblick der Tat allein war, stand für uns am Ende der Nacht fest“, sagt Hayet.

Mehr zum Thema: Straßburger Weihnachtsmarkt: Mehr Bahnen von Kehl nach Frankreich

Die Menschen rennen, ohne wirklich zu wissen, woher die Gefahr kommt. Nach den ersten Schüssen auf einen 28-jährigen italienischen Journalisten und einen 36-Jährigen aus Straßburg, einen Musiker und Journalisten, in der Rue des Orfèvres, gelangt der Täter durch eine Passage über die Place du Temple Neuf und von dort über eine schmale Gasse auf die Rue des Grandes Arcades. Dort wendet er sich nach rechts, erschießt einen 45-Jährigen, der seine Heimat Afghanistan vor gut 20 Jahren verlassen und sich in Straßburg niedergelassen hatte. Frau und Kinder müssen mit ansehen, wie Chekatt ihn tötet. Chekatt bewegt sich ungehindert weiter, alles spielt sich binnen weniger Minuten ab. Statt in Richtung der Buden auf den Place Kléber vorzudringen, die eben schließen und wo noch mehr Menschen unterwegs sind, biegt er in die Rue du Saumon ab, trifft dort sein viertes Opfer vor dem Lokal La Stub tödlich, einen 61-jährigen Straßburger, der sich nach dem Besuch einer Lesung in der nahen Librairie Kléber mit Ehefrau und Sohn zum Abendessen verabredet hatte. Chekatt hätte wohl noch mehr Unschuldige töten können. „Die Altstadt war an diesem Dienstagabend relativ leer“, erinnert sich Jean Hayet.

Mehr zum Thema: Fünftes Opfer nach Straßburger Anschlag gestorben

Warum Chekatt ausgerechnet diesen Weg einschlägt? Er kennt sich aus, kennt als Straßburger die Gassen, über die er entkommt. Hatte er die Tat geplant? Oder treibt ihn schlicht und einfach das Adrenalin an, eine mörderische Raserei, sodass er nur zufällig diesen Weg nimmt? „Ich bin nicht in seinem Kopf, ich kann nicht in ihn hineinschauen“, dieser Satz fällt mehrfach im Gespräch mit Jean Hayet in Bezug auf den Abend des Attentats.

Aufzeichnungen der Kameras und Zeugenberichte

Nicht mehr als 20 Minuten vergehen, bis Chekatt die Altstadt verlassen hat. Er schießt nicht wild um sich, wie sich aus den Zeugenberichten und den Aufzeichnungen der 400 in der Altstadt angebrachten Überwachungskameras rekonstruieren lässt. Er zielt auf ganz bestimmte Menschen. Als er vor der Bar Les Savons d’Hélène in eine Gruppe schießt, gelingt es einem jungen Mann in einem Akt heroischen Mutes den Attentäter niederzuringen. Doch dieser befreit sich mit Messerstichen. In diesem Moment sind ihm Scharfschützen so nahe, dass sie ihn am Rücken schwer verletzten. Chekatt entwischt wieder, bewegt sich durch das Petite France. Nahe des Pont Saint Martin begegnet ihm ein thailändischer Tourist (45). Auch ihn tötet Cherif Chekatt.

Mehr zum Thema: Fünf Festnahmen wegen Anschlags in Straßburg

Chekatt steigt danach in ein Taxi. Der Fahrer, den Chekatt mit seiner Waffe, einem antiquarischen Revolver, bedroht, wird später angeben, dass er ihn im Neudorf abgesetzt hat. „Im Laufe der ersten Nacht“, erinnert sich Jean Hayet, „wussten wir, dass er verletzt und höchstwahrscheinlich zu Fuß unterwegs war.“ Noch während die Fahndung läuft, kursieren in den sozialen Netzwerken immer wieder vermeintliche Hinweise auf Schießereien im Stadtgebiet. Systematisch werden dorthin Einsatztrupps geschickt, um jeden Zweifel auszuräumen. So geht der Krisenstab an die 1 000 Hinweisen nach. Die Altstadt wird sehr schnell abgeriegelt nach den ersten Schüssen.

Große Hilfsbereitschaft in der Nacht

Passanten suchen in Restaurants, Hotels und Bars Schutz. So mancher verbringt die Nacht bei Fremden. Auch im Europäischen Parlament, in der Rhenus-Halle, wo ein Basketballspiel zu Ende gegangen war, und in der Oper warten Tausende bis sie gegen zwei Uhr das Gebäude verlassen dürfen. „Wir konnten uns nicht sicher sein, ob nicht an anderer Stelle in der Stadt weitere Taten geplant waren“, schildert Hayet die Lage in den Stunden nach den Schüssen. Zu Berichten vor einem Jahr, Chekatt habe ein Bekennervideo hinterlassen, äußert sich die Straßburger Polizei nicht. Ermittlungsgeheimnis. Dass der Attentäter einer sehr strikten Religionspraxis nachging, sagt Hayet, sei den Ermittlungsbehörden bekannt gewesen. Chekatt war ein „fiché S“, in den Akten des französischen Geheimdienstes also als jemand klassifiziert, der als radikal, nicht jedoch zwingend als Gefährder galt. Chekatt gilt als kriminell, ja gewalttätig. Er ist 27-mal verurteilt, hat vier Jahre seines Lebens in Gefängnissen verbracht. Am Morgen des 11. Dezember will ihn die Polizei in seiner Wohnung in einer Sozialbausiedlung in Straßburg-Kronenbourg festnehmen.

Die Beamten treffen ihn nicht an, stellen jedoch eine Handgranate, einen Revolver, Munition und Messer sicher. Chekatt ist einer von drei Tatverdächtigen in Zusammenhang mit einem bewaffneten Raubüberfall vom August 2018. Nichts jedoch habe zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass er einen Anschlag geplant hätte, versichert Hayet. Doch die Polizei kennt ihn, hat ihn nach den ersten Schüssen, als Zeugenbeschreibungen und Bilder der Überwachungskameras abgeglichen werden, schnell im Fokus. „Gegen 22 Uhr“, beschreibt Hayet die Ermittlungen der Terrornacht, „hatten wir erste Hinweise zu seiner Identität.“ Bevor diese Nacht zu Ende ist, gibt es ein Gesicht zur Tat und die Gewissheit: Der Attentäter ist kein Fremder, der sich Straßburg als Ziel ausgesucht hatte. Er stammt aus Straßburg.

Auch interessant: Brandanschläge auf Autos in Pforzheim und im Enzkreis: Tatverdächtiger ist nicht vorbestraft

Ein Jahr ist vergangen und Straßburg gedenkt der Opfer. Fünf Menschen hat er ermordet, elf verletzt er schwer. „Sie will nicht darüber sprechen, vor allem nicht ein Jahr danach. Das wär’s noch. Wieder in der Wunde herumstochern!“, wehrt eine Angestellte des Käseladens ab, vor dem die Tochter der Inhaber an jenem Abend angeschossen wurde. Sie hat überlebt. Doch genauso wenig mag sie über das Trauma sprechen wie jener Musiker, der versuchte, Chekatt aufzuhalten. Der erste Tatort, die Rue des Orfèvres, liegt wenige Schritte vom Münsterportal entfernt. Hier drängen sich zu jeder Jahreszeit Touristen vor den Schaufenstern der Feinkostläden und Boutiquen mit Schmuck und teuren Lederwaren. Wenn Weihnachtsmarktzeit ist, recken alle die Köpfe in die Höhe und bestaunen die extravaganten, glitzernden Dekorationen an den Fassaden.

Altäre des Mitgefühls

Die spontanen Altäre des Mitgefühls aus den Stunden und den Tagen nach dem Anschlag sind längst abgeräumt und dem Stadtarchiv anvertraut. Am Jahrestag, dem morgigen Mittwoch, enthüllt Straßburgs Oberbürgermeister Roland Ries, gemeinsam mit Angehörigen der Opfer, eine Gedenkstele an der Place de La République. Zum Gottesdienst zu Ehren der Opfer im Münster wird der französische Innenminister erwartet. Als vor zwei Wochen der Weihnachtsmarkt, diesmal unter noch strengeren Auflagen als zuvor, eröffnet hat, war er vor Ort, um seine Entschlossenheit zu bekräftigen. Ein fester Händedruck, ein verbindliches Lächeln für Gendarmen, Scharfschützen und Militärs. Der Staat zeigt Stärke. Der Weihnachtsmarkt, Ziel von Touristen aus aller Welt, öffnet wieder. Hunderte Einsatzkräfte patrouillieren schwer bewaffnet durch die Stadt. Wer die Lichterstimmung des geschmückten Straßburg unbeschwert genießen möchte, kommt an den Personenkontrollen nicht vorbei.

Auch interessant: Michelin verschickt Mahnungen an Mitarbeiter

Eine letzte Frage drängt sich deshalb auf: Wie und wann ist der Täter in das Herz der Stadt gelangt? Wie konnte geschehen, was seit den Anschlägen in Paris 2015 jeder immerzu befürchtet hatte? „Die Wahrheit ist“, sagt Jean Hayet, „wir wissen es nicht“. Die Ermittlungen haben keine eindeutigen Erkenntnisse dazu gebracht. Niemand hat ihn gesehen, keine Kamera sein Gesicht erfasst, bevor er um 19.50 Uhr, wenige Minuten nur, bevor der Weihnachtsmarkt an Wochentagen schließt und die Kontrollen enden, auf seine ersten Opfer gezielt hat. Gut möglich, dass er vor der Öffnung am Vormittag in die Innenstadt gefahren war. Die Nacht hatte er bei einem Freund verbracht. Danach bleibt eine Lücke, die es auszuhalten gilt.