Axel Prahl hat geplante Pause einfach vorgezogen

Münster (dpa) – Der Corona-Lockdown hat für «Tatort»-Schauspieler Axel Prahl auch Positives gebracht. «Ich wollte ja 2021 eine kleine Pause machen. Diese habe ich jetzt quasi vorgezogen», sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Mit seinem «Tatort»-Schauspielkollegen Jan Josef Liefers steht Prahl derzeit wieder für den Münster-«Tatort» («Es lebe der König») vor der Kamera. Am Set gelten wie in der gesamten Branche besondere Hygiene-Regeln. Prahl und Liefers waren zum Beispiel auch mit Mund-Nasen-Schutz-Masken am Set zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:200624-99-550439/4